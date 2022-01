"Non ricordo dove abito", pensionato trovato in stato confusionale. Era sparito da casa

Scomparso da casa è stato ritrovato dopo quasi 12 ore in strada in stato confusionale. "Non ricordo dove abito", le parole riferite dall'anziano mentre chiedeva aiuto ai passanti. Siamo a Segni, piccolo centro della provincia sud di Roma, dove sono poi stati i carabinieri a salvare l'uomo riaffidandolo ai familiari che lo cercavano dalle prime ore del mattino.

In particolare sono stati i militari dell'aliquota radiomobile delle compagnia di Colleferro ad intervenire nel centro del paese dopo la richiesta da parte degli abitanti al 112. Arrivati sul posto gl uomini dell'arma hanno quindi trovato l'uomo in evidente stato confusionale che chiedeva aiuto a residenti e passanti.

Identificato dai carabinieri, lo stesso è risultato poi essere un pensionato sparito dalla sua abitazione da diverse ore. Medicato dal personale del 118 ha quindi potuto riabbracciare i propri cari.