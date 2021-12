Tragedia alla vigilia di Natale, cadavere di un pensionato trovato in un fosso

Tragedia alla vigilia di Natale a Vitinia, dove un pensionato di 83 anni è stato trovato morto in un fosso, in via Valle del Risaro. A dare l'allarme alcuni passanti che hanno notato il corpo dell'anziano, a testa in giù, nella zona del canale di scolo dove c'era anche nel torrente della valle. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno recuperato la salma, e i carabinieri della stazione di Vitinia.

Sul corpo del pensionato non c'erano segni di violenza. La vittima era molto conosciuta nel quartiere. Secondo quanto si apprende, i familiari avevano denunciato la sua scomparsa il 23 dicembre. Quindi le ricerche e la drammatica scoperta nel pomeriggio del 24 dicembre. La salma dell'uomo è stata portata al policlinico di Tor Vergata. Stando ad una prima analisi del medico legale, il pensionato sarebbe morto per annegamento.