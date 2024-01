I Penis Envy, a Tor Bella Monaca si coltivano i funghi "magici"

"Serve per i Penis Envy". Così un ragazzo di 19 anni, fermato alla stazione Bolognetta della metro C, si è giustificato davanti ai carabinieri di Tor Bella Monaca una volta che è stato perquisito.

Il giovane nascondeva infatti un siringa con del liquido torbido, una miscela di acqua distillata e spore per coltivare funghi allucinogeni che si trova facilmente su internet. Insomma, nulla a che fare con il grande spaccio del supermercato della droga di via dell'Archeologia o di via Ferdinando Quaglia, ma una soluzione smart per chi cerca di creare il proprio piccolo orticello illegale.

La siringa "magica"

Il ragazzo, che aveva in tasca anche quattro proiettili calibro 9x21 illegalmente detenuti, è stato fermato dai militari che stavano controllando il territorio mentre era con un gruppo di amici che stava fumando hashish. La siringa con la formula per la coltivazione non è considerata sostanza stupefacente, mentre i funghi "magici" sono illegali. I carabinieri, che hanno voluto vederci di più, hanno perquisito casa del ragazzo dove è stato trovato dell'hashish, che è costato la denuncia al giovane.

Cos'è il Penis Envy

Tant'è che il diciannovenne è stato denunciato per la quantità di hashish trovata a casa ma non per quella siringa che aveva in tasca. Dei funghetti magici, conosciuti come Penis Envy, però, nessuna traccia.

Quel tipo di fungo dà euforia, alterazione dei processi di pensiero e della percezione del tempo. Gli effetti durano fra 3 e 8 ore. Sono chiamati così per ragioni facilmente deducibili dal nome e dal solo sguardo. Il kit per fare i Penis Envy in casa si può acquistare facilmente su internet, per coltivarli basta una siringa con una spora e acqua distillata. Una droga usata perlopiù dai giovanissimi.