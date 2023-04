Occupa marciapiede davanti al negozio per vendere illecitamente pellet e frutta

Ha occupato il marciapiede davanti al minimarket dove esponeva - illecitamente - altra merce in vendita. La scoperta a Cesano, a Roma nord, dove nell'ambito deicontrolli amministrativi della zona, una pattuglia della polizia di Roma Capitale ha posto sotto sequestro oltre due tonnellate di pellet, terriccio, frutta, verdura e 400 piante in vaso, esposte su di un’area esterna ad un’attività di vendita di generi alimentari e non, in maniera illecita.

Lo spazio, infatti, era un ampliamento di superficie non autorizzato . Nei confronti del titolare, un uomo di 52 anni, gli agenti del XV gruppo Cassia hanno elevato sanzioni amministrative per un totale di oltre 3500 euro. La merce deperibile, esposta senza alcun titolo su circa 100 metri quadri, è stata devoluta ad un ente di volontariato socio-assistenziale.