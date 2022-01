Pedopornografia online e revenge porn in aumento, centinaia di foto e migliaia di video diffusi su web

Nell'ultimo anno, c'è stato un considerevole aumento dei reati di pornografia sul web, casi di sfruttamento sessuale dei minori e di adescamento online. Reati che, complice anche l'uso e l'abuso sempre più costante di computer, tablet e smartphone da parte dei gioavissimi, si sono diffusi sempre di più. Nel 2021, infatti, sono stati eseguiti 137 arresti (+98% circa rispetto al 2020) e denunciate 1.400 persone (+17% rispetto al 2020).

L'incremento sale al +127% per quanto riguarda gli arresti, se confrontiamo i dati prepandemici del 2019. È quanto emerge nel bilancio annuale della polizia postale in cui emerge come, per quanto riguarda le attività di prevenzione, siano stati analizzati oltre 29.000 siti internet, 2.539 dei quali, riscontratone il carattere pedopornografico.

Tra le indagini più significative condotte direttamente dal Cncpo, si segnala una delicata attività svolta nell’ambito delle darknet, che ha consentito di trarre in arresto un libero professionista 50enne, produttore di materiale di pornografia minorile. "L'uomo abusava in via continuativa di due minori di 6 e 8 anni. Avvalendosi delle sue capacità manipolatorie, era riuscito a carpire l’affetto e la totale fiducia dei bambini e, in soli due anni, ha filmato le violenze ai loro danni per un totale di circa 9.000 video. In virtù della fiducia in lui riposta da parenti e amici, riusciva a ottenere la disponibilità dei minori anche per diversi giorni", spiega la polizia postale.

588 casi nel 2021

Nel 2021, nel Lazio, gli investigatori hanno trattato oltre 588 casi e sono state avviate numerose indagini, che hanno portato all'esecuzione di 110 perquisizioni, all'arresto di 7 persone ed alla denuncia in stato di libertà di 116 soggetti indagati a vario titolo per i reati di "adescamento di minori e di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico". Procedendo contestualmente al sequestro di oltre 19.095 gigabyte di contenuti multimediali di tale illecita natura.

In un caso, a seguito di una attività investigativa scaturita da una segnalazione era stato individuato una persone responsabile del caricamento di alcuni file pedopornografici sulla piattaforma Tumblr. "L'identificazione del responsabile è stata ostacolata dal tentativo dell'utente di coprire le tracce delle connessioni sfruttando le reti wi-fi di utenze fisse non direttamente riconducibili a lui. - si legge nel report - A seguito di emissione da parte della procura della repubblica presso il tribunale di Roma di decreto di perquisizione, durante l'esecuzione dell'attività di perquisizione informatica sul materiale rinvenuto, l'uomo era stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di materiale pedopornografico, pertanto veniva tratto in arresto e sottoposto al regime degli arresti domiciliari".

Sextortion e revenge porn nel Lazio

Non solo i casi di video e foto sui minori hanno però tenuto impegnati gli investigatori. Nell'ambito dei reati contro la persona commessi attraverso la rete, i dati nazionali mostrano un significativo aumento dei fenomeni di sextortion (+54% rispetto al 2020) e revenge porn (+78% rispetto al 2020) con oltre 500 casi trattati e 190 autori di reato deferiti. Nel complesso per reati contro la persona commessi sul web, sono stati denunciati oltre 1.400 soggetti.

Il compartimento polizia postale e delle comunicazioni per il Lazio, nell’ambito dei reati contro la persona, nell’anno 2021, ha trattato più di 800 casi, monitorando oltre 9000 spazi virtuali. L’attività investigativa in questo settore ha portato alla denuncia di 216 persone per aver commesso reati come estorsioni a sfondo sessuale, molestie, minacce, diffamazioni sui social network ed all’esecuzione e sono state 107 perquisizioni locali.