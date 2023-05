"C'è un pedofilo nel parco": l'allarme corre tra le chat di San Lorenzo. Denunciato un uomo

"C'è un pedofilo nel parco che abbraccia e bacia i bambini". Il tam tam arriva dalle mamme di San Lorenzo. Nelle chat di quartiere, infatti, diverse persone hanno creato una sorta di identikit di persone sospette e venerdì, dopo una segnalazione, un uomo è stato denunciato a piede libero dalla polizia di Stato per violenza sessuale.

I fatti si sono verificati lo scorso venerdì nel parco Caduti del 19 Luglio 1943. Lì il presunto pedofilo, un uomo di 42 anni, avrebbe avvicinato una bambina, poi l'avrebbe presa in braccio e quindi le avrebbe dato un bacio. Il tutto a pochi metri dalla mamma che ha urlato "aiuto" e chiamato il numero unico per le emergenze. L'uomo, in stato di ebrezza, è stato identificato e denunciato.

Resta però la paura tra i genitori del quartiere come testimonia anche la pagina Instagram Resist_SanLorenzo dove si leggono gli appelli delle mamme. "Penso che dovremmo stare tutti con gli occhi bene aperti", scrive una donna mentre un'altra invoca un presidio fisso di polizia. E ancora: "Un agente in borghese ci ha detto di stare attenti perché si sono verificati degli episodi di molestie". La psicosi, che sembrerebbe fondata, dilaga. La polizia indaga per far luce sulla vicenda.