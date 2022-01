Pedina la ex compagna, la minaccia sui social e sfregia la tomba del padre

Perseguitava la ex pedinandola, minacciandola sui social, danneggiando l'auto e arrivando anche ad imbrattare la lapide del padre. Per questo gli agenti del commissariato di Tivoli, su richiesta della Procura, la sera del 31 dicembre hanno proceduto a notificare ad un cinquantenne la misura del divieto di avvicinamento e l'applicazione di un braccialetto elettronico.

Alla vittima, invece, è stato dato un un telefonino per avvisare la polizia giudiziaria in tempo reale di un nuovo eventuale avvicinamento dell'uomo per un immediato intervento. È quanto comunicano, la procura guidata da Francesco Menditto e la questura di Roma. All'uomo è contestato il reato di stalking.

"Nel pomeriggio del 29 dicembre il pm di Tivoli ha richiesto la misura e a poche ore di distanza il Giudice per le indagini preliminari l'ha emessa. La rapidità della risposta giudiziaria, possibile quando vi è l'impegno fattivo di tutti i segmenti istituzionali - si afferma nella nota della procura -, rende possibile l'efficace e tempestiva tutela della donna accrescendo la loro fiducia nello Stato e prevenendo possibili ulteriori rischi per l'incolumità delle donne e dei loro figli. Anche in questo caso, i braccialetti elettronici sono disponibili in poche ore e immediatamente applicabili, così consentendo un’effettiva tutela delle vittime di violenza e dei loro figli".