Paura all'Altare della Patria, 21enne si ferisce alla testa con un coltello: salvato

Con un coltello da cucina si è ferito alla testa e alla tempia sulla scalinata dell'Altare della Patria, davanti ai tanti passanti attoniti. E' successo alle 13,45 di ieri. Il ragazzo, un 21enne con patologie psichiche accertate, è stato salvato dai carabinieri del comando di piazza Venezia, alla vista dei quali si è puntato lo stesso coltello all'addome. Bloccato e portato in caserma, è stato poi accompagnato in ambulanza all'ospedale Santo Spirito.