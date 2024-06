Paura al quartiere Africano: cassonetti della carta in fiamme nella notte

Ancora cassonetti in fiamme nella notte a Roma. Stavolta è successo in via Lago Tana, nel cuore del quartiere Africano.

Cassonetti in fiamme

Come riferiscono le forze dell'ordine, le chiamate al 112 sono iniziate ad arrivare poco prima delle 3 del mattino di sabato 15 giugno, da alcuni residenti che segnalavano cassonetti in fiamme in via Lago Tana, nel quartiere Africano.

Indagini in corso

Giunti sul posto, i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione Roma Parioli hanno trovato alcuni cassonetti della carta in fiamme. Non risultano danni ad autovetture o persone ferite. In corso le indagini volte a stabilire la natura dell'incendio.

Quinto episodio in un mese

Solo due giorni fa sono andati a fuoco quattro cassonetti dell'Ama a Prati, in via dei Gracchi. Stavolta però è accaduto in pieno giorno, intorno alle 18.30. Ancora prima, fiamme a Monteverde a fine maggio, mentre sempre a maggio la settimana precedente potrebbe essere stato un piromane ad appiccare gli incendi che hanno distrutto diversi cassonetti nel quartiere di Valle Aurelia: cinque in vie diverse e in poche ore. Nella notte tra il 16 e il 17 maggio a Primavalle, residenti hanno segnalato un uomo che appiccava incendi ai cassonetti.

Il precedente all'Africano

Ma c'è un precedente che interessa via lago Tana. Tra l'11 e il 12 maggio già un altro cassonetto era andato a fuoco, proprio nella stessa via. Non è difficile immaginare che dietro questi episodi ci sia la mano di un piromane, l'ennesimo a Roma.