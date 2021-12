Busta con polvere bianca e minacce no vax al ministro Patuanelli

Lettera minatoria al ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli a cui è stata recapitata una busta contenente una polvere bianca e minacce di ispirazione no vax.

La busta è stata aperta in serata dalla segretaria del ministro, che ha immediatamente avvisato le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Il ministero ha quindi diffuso una nota in cui chiarisce che non vi è stata alcuna esplosione e che nessuno è rimasto ferito, ma non è ancora chiaro che tipo di sostanza sia quella inviata. Stando a quanto trapelato i messaggi erano invece chiari: "Morti per morti...o bucarsi o sospensione...tutti servono ma nessuno è indispensabile", e ancora "il buon Natale ha una sorpresa, guarda giù", con alcune frecce che indicavano la polvere bianca.

La sostanza contenuta nella busta è stata repertata e sarà analizzata dai vigili del fuoco. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia Roma Centro, e in attesa di capire che cosa fosse la polvere e risalire al mittente, sull’accaduto sono intervenuti diversi esponenti politici e colleghi di Patuanelli, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al governo.

Minacce no vax al ministro Patuanelli, le reazioni

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha definito l’episodio "un'altra vergognosa e vigliacca intimidazione", esprimendo "massima solidarietà" a Patuanelli: “Lo ribadisco, è proprio grazie alla lotta contro il Covid che sta portando avanti questo governo che oggi stiamo fronteggiando la pandemia - ha scritto Di Maio - E andremo avanti, senza tentennamenti. La salute dei cittadini e la salvaguardia della nostra economia staranno sempre al primo posto. Ferma condanna per ogni forma di minaccia o violenza”.

Il leader del Movimento 5 Stelle ed ex premier Giuseppe Conte ha ricordato “la professionalità e l’impegno costante, senza risparmio” di Patuanelli, parlando di “minacce assurde e insensate da parte di una frangia No Vax. A lui va la solidarietà incondizionata mia e di tutto il Movimento 5 Stelle. Vorrei però aggiungere che, conoscendo Stefano, questi attacchi non faranno che moltiplicare le sue energie, i suoi sforzi, la sua caparbietà e la sua dedizione alla causa di tutti i cittadini e del Paese".

Anche il Partito Democratico ha espresso solidarietà tramite Debora Serracchiani, capogruppo alla Camera: "A nome delle deputate e dei deputati del Pd esprimo la piena solidarietà al ministro Patuanelli per le gravissime minacce ricevute. Auspichiamo che gli autori di queste vigliacche intimidazioni vengano presto individuati. Occorre dire basta e condannare senza incertezze quanti sfruttando paure e dubbi alimentano un pericoloso clima d'odio".

"Solidarietà e vicinanza al ministro Patuanelli che ha ricevuto minacce di morte da parte dei no Vax - ha detto la viceministra alle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili e presidente di Italia Viva, Teresa Bellanova - La violenza mossa da queste persone, in nome di una presunta libertà che di fatto negano a chiunque, va condannata senza appello alcuno".