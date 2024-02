Passeggia in strada con martello pronto a sfondare finestrini delle auto parcheggiate

Passeggiava in strada, in via Tagliamento, in zona Salario, alle due e mezza di notte con fare sospetto tra le auto in sosta. Un residente lo ha notato e ha attirato l'attenzione dei carabinieri che stavano passando in zona, per il controllo del territorio.

I militari, a quel punto, hanno fermato quell'uomo. In tasca nascondeva un martello e un sasso, oggetti utili per sfondare i finestrini delle auto parcheggiata. L'uomo è stato denunciato a piede libero e gli oggetti sono stati sequestrati. Nessuna vettura in quella strada è stata trovata danneggiata. Negli ultimi giorni, a Roma, tuttavia sono state segnalate vandalizzate all'Esquilino, al Centro Storico, al Nuovo Salario e San Lorenzo.