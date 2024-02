In ritardo a lavoro sgrida l'autista, passeggeri nel bus si alzano e lo picchiano

Picchiato da due passeggeri dopo aver rimproverato l'autista del bus. Sgridato poco prima per la sua andatura "troppo lenta". Da qui il timore di arrivare tardi a lavoro con il passeggero che ha cominciato a importunare il conducente. Stanco delle urla l'autoferrotranviere ha fermato il mezzo della Cotral invitando l'uomo a scendere ma questi ha innalzato il livello della protesta. Una scena che non è passata inosservata ad altri due passeggeri della Tivoli-Roma che hanno interrotto la protesta colpendo il "ritardatario" a calci e pugni per poi allontanarsi.

Questo quanto accaduto sabato mattina sulla via Tiburtina, all'altezza di Bivio di Guidonia, frazione dell'omonimo quartiere del comune alle porte di Roma. L'aggressione a bordo di un autobus Cotral della linea Tivoli-Roma che viaggiava in direzione della Capitale. Picchiato dopo aver aggredito verbalmente l'autista il passeggero - un italiano residente in provincia di Roma - è stato trasportato all'ospedale Vannini dall'ambulanza del 118.

Richiesto l'intervento al 112 da parte dell'autista, al Bivio di Guidonia sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sant'Angelo Romano e della tenenza di Guidonia. Ascoltati i testimoni, i militari dell'arma hanno cominciato le ricerche dei due giustizieri, entrambi di origine africana secondo i primi riscontri.