Derubato in metro insegue il borseggiatore ma viene aggredito

Quando ha sentito una mano sfilargli il telefono cellulare dalla tasca non ci ha pensato un attimo e si è messo a rincorrere il borseggiatore. Ladro che però ha provato a guadagnarsi la fuga in tutti modi aggredendo il passeggero appena derubato alla stazione della metro A. Ad essere arrestato per rapina aggravata un cittadino cubano di 41 anni, con precedenti di polizia che, all’interno della metropolitana, dopo aver rubato uno smartphone dalla tasca di un passeggero, ha cercato di scappare.

La vittima, accortosi del furto, ha rincorso il ladro fino a via Arco di Travertino, tentando di riprendersi il maltolto. Durante la colluttazione nata tra i due, il malvivente ha gettato il cellulare a terra danneggiandolo ma è stato bloccato dagli agenti della polizia di stato del commissariato Appio, intervenuti immediatamente sul posto, con l’ausilio di una guardia giurata lì presente. Arrestato per rapina e danneggiamento per i gravi indizi di colpevolezza, per il 41enne, dopo la convalida, l’autorità giudiziaria ha disposto la misura dell’obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria.

Donna rapinata a Marconi

E sempre per rapina aggravata, è stato arrestato un cittadino romeno di 41 anni, che in viale Guglielmo Marconi, dopo aver aggredito una donna alle spalle, le ha rubato lo zainetto per poi darsi alla fuga. Grazie all’aiuto di un conoscente della vittima lo straniero è stato inseguito e all’arrivo della volante, è stato bloccato e accompagnato negli uffici di polizia. L'arresto è stato poi convalidato.