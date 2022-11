Cancello chiuso, passeggeri intrappolati all'interno della stazione

Intrappolati all'interno della stazione La Storta. Ad essere 'sequestrati' i passeggeri della linea ferroviaria Fl3, che all'uscita dalla banchina di Roma Nord si sono trovati uno dei cancelli per accedere ed uscire sbarrato. Chiusi dentro, prima che il personale in servizio aprisse la porta, alcuni pendolari - increduli fra proteste e imprecazioni - sono stati costretti ad uscire scavalcando le reti di protezione della linea che collega la stazione Tiburtina a Viterbo Porta Fiorentina.

I fatti - come confermato da Rfi a RomaToday dopo un video reso pubblico sulla pagina Instagram di Welcome to Favelas - nel pomeriggio di venerdì 25 novembre. Scesi alla stazione La Storta i pendolari provenienti da Roma hanno trovato il cancello sbarrato dall'esterno. Richiesto l'intervento al personale di stazione i tecnici Rfi hanno provveduto ad aprire, con alcuni utenti usciti autonomamente prima che venisse aperta la porta d'uscita.

Come fanno sapere da Rfi, la stazione non era del tutto chiusa, con un altro cancello accessibile. Riaperte le porte sono in corso accertamenti da parte di Rete Ferroviaria Italiana anche attraverso la visione delle videocamere di sorveglianza che riprendono la stazione ed il cancello incriminato. Fra le ipotesi non si esclude l'errore umano, così come un possibile scherzo di cattivo gusto.

Il precedente alla metro Cornelia

Scene simili si erano presentate sempre a Roma lo scorso 16 settembre. In quel caso a rimanere rinchiusi all'interno della fermata Cornelia furono gli utenti della linea A della metro. Un venerdì caratterizzato da uno sciopero dei trasporti. A spiegare l'accaduto fu poi l'assessore alla mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè: "Purtroppo gli operatori di stazione, nel momento in cui hanno aderito allo sciopero, hanno deciso di chiudere la stazione e non hanno avvertito la sala operativa", aggiungendo poi che "quanto accaduto sarà oggetto di un provvedimento disciplinare".

Un "sequestro" denunciato con un video reso pubblico sui social dall'ex assessora ai trasporti M5s Linda Meleo che ironicamente commentava: "E' questo è solo il primo giorno della settimana europea della mobilità sostenibile dell’era Pd".

Quindi la nota di Atac che spiegava di aver "svolto tutti gli accertamenti per ricostruire le dinamiche dell'accaduto e adotterà tutti i provvedimenti necessari verso i responsabili del fatto", scusandosi con i "propri clienti".