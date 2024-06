I passeggeri della metro di Roma stanno "cacciando" i (presunti) borseggiatori dai treni

Nella metropolitana di Roma si respira un'aria di tensione. I furti sono all'ordine del giorno, così come gli arresti. Eppure il fenomeno del borseggio selvaggio proprio non accenna a diminuire. Le forze dell'ordine e i vigilanti fanno quello che possono, ma sono in un numero decisamente inferiore rispetto alle batterie di manolesta che viaggiano tra la linea A (soprattutto) e la B.

A commettere i furti, ai turisti e non solo, sono i gruppi di rom e le bande di sudamericani, come raccontando i bollettini di carabinieri e polizia che, a settimana, ne fermano almeno venti. Nonostante le manette ai polsi, però, i furti continuano e il fenomeno, anche in vista del Giubileo, imbarazza Roma tanto che il Governo ha promesso una stretta dura contro i borseggiatori che "lavorano" nella metropolitana di Roma.

Le mosse dei passeggeri

Ecco che allora ad allontanare i (presunti) borseggiatori dai vagoni ci stanno pensando gli utenti della metro. Sono sempre di più, infatti, i video che rimbalzano sul web in cui si vedono i passeggeri spingere fuori i sospettati fuori dal treno. Persone che, anche se non hanno commesso alcun furto, fanno movimenti ambigui o hanno sguardi che non piacciono. Un clima di tensione quotidiano. In un video diffuso su Welcome To Favelas, ripreso dalla Metro A, si vede una donna puntare il dito contro una ragazza: "Devi scenne, non hai capito che devi scenne. Te e quell'altre tre". E un altro che commenta: "Oh, c'ha ragione".

In un altro, sulla linea B verso Laurentina, si vede un turista con lo zaino che accompagna, per così dire, all'uscita del vagone una ragazza dal fare sospetto. Che la situazione sotto la metropolitana di Roma sia incandescente, è palpabile.

I precedenti

Dopo gli ultimi episodi di violenza, con regolamenti di conti fra bande, un ragazzo accoltellato alla schiena da un rivale alla fermata di Spagna, il pestaggio di una donna di 39 anni rom incinta all'ottavo mese da parte dei ras che da lei pretendevano il bottino dei furti alla stazione Termini, un'altra rissa tra manolesta ancora a Spagna e la vicenda di un utente accerchiato sulla banchina dai borseggiatori, spinto a terra e rapinato, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, anche in ottica Giubileo, ha promesso una stretta contro i borseggi nei mezzi pubblici.

Nessun freno

Un freno ai furti in metro che sembra davvero necessario. A Roma, inoltre, poi con l'arrivo di centinaia di migliaia di turisti e quindi di "prede", le bande di sudamericani e di chi vive nei campi rom, potrebbero diventare ancora più aggressive. Le cronache di questi giorni raccontano che chi non guadagna abbastanza, invade il territorio di altre gang e spesso l'azione corrisponde a una reazione. Noncuranti peraltro non solo delle altre persone che filmato tutto con i telefonini e postano i video sui social.