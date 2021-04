Scippa passeggera sul bus ma viene inseguito dalla vittima, 43enne in manette

Il furto mentre il mezzo pubblico transitava in via di Portonaccio

Manolesta all'opera su un bus al Tiburtino. Ad essere arrestato per furto aggravato dagli agenti delle volanti un romano di 43 anni. L'uomo, con precedenti di polizia, mentre era a bordo di un autobus, ha urtato una donna derubandola del portafoglio.

All'altezza di via Portonaccio, sceso dal mezzo, si è dileguato a piedi inseguito dalla vittima che, nel frattempo, si era resa conto del furto subito. La pattuglia della Polizia di Stato, in transito sulla via Luigi Vittorio Bertarelli, ha notato la scena e, malgrado il malvivente, accortosi della presenza dei poliziotti, ha finto di essere un passante cercando di disfarsi della refurtiva, è stato bloccato.

Perquisito è stato trovato in possesso di quanto appena sottratto alla donna a cui è stato restituito il portafoglio.