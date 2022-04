Abusi sessuali su una passeggera: l'autista Atac fa arrestare il violentatore

Un tragitto in autobus a metà mattinata si è trasformato in un incubo per una giovane donna, molestata e palpeggiata da un altro passeggero. A evitare il peggio l’intervento dell’autista del mezzo, che lo ha fermato e ha chiamato la polizia.

Tutto è successo intorno alle 11 di venerdì mattina. La donna, 27 anni, era a bordo di un bus della linea 788 quando, in zona Torrino, un uomo sui 40 anni ha iniziato a inveirle contro, insultandola e chiedendole prestazioni sessuali.

Spaventata, la 27enne si è alzata nel tentativo di avvicinarsi alle porte e scendere alla fermata di viale degli Astri, ma il passeggero l’ha presa per un braccio per trattenerla e poi ha iniziato a palpeggiarla. L’autista ha notato la scena, ha fermato la corsa e ha chiamato la polizia, bloccando l’aggressione e consentendo agli agenti di fermare l’aggressore.

All’arrivo della volante infatti l’uomo era ancora sul posto. Identificato in un cittadino nigeriano di 43 anni, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale.