Passa con il rosso e mostra agli agenti una patente falsa: arrestato

È passato con il rosso a due passi da Porta Maggiore. Una forzatura che gli è costata cara. Già perché una pattuglia della polizia di Roma Capitale lo ha arrestato. A finire nei guai un uomo di 27 anni che, dopo essere passato in piazzale Labicano e fermato. Per evitare guai aveva anche pensato di mostrare una patente di guida ed una carta di identità spagnola, entrambe false, pensando forse di ingannare i controlli.

Gli agenti del gruppo SPE però, esperti in questo tipo di accertamenti, hanno notato subito delle anomalie nei documenti e, al termine di ulteriori verifiche che ne hanno confermato le difformità, hanno posto l'uomo in arresto secondo quanto previsto dalla legge per possesso e uso di documento falso valido per l'espatrio.