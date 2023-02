Sosta gratuita con il contrassegno invalidi, ma uno degli intestatari è morto

Esibivano sul cruscotto dell'auto dei contrassegni invalidi poi parcheggiavano sulle strisce blu, esentati dal pagamento. Cinque furbetti del pass, fra cui un automobilista che usufruiva del permesso del padre defunto, e per tanto non più valido. A mettere fine ai loro abusi gli agenti della polizia locale di Tivoli.

In particolare i caschi bianchi diretti dal comandante Antonio D'Emilio hanno svolto nella giornata di martedì 7 febbraio una serie di controlli per contrastare il fenomeno dell'uso improprio dei contrassegni invalidi da parte di quegli automobilisti che ne abusano nei casi in cui, pur non essendo al momento al servizio dell'invalido titolare del contrassegno, usufruiscono della gratuità dei parcheggi in fascia blu, come previsto dal Codice della Strada.

In particolare i controlli - coordinati direttamente sul posto dalla vicecomandante dottoressa Eleonora Giusti, anche con la collaborazione degli ausiliari della sosta di Asa Servizi - si sono concentrati nell'area della Panoramica e piazza Garibaldi. All'esito degli stessi, gli agenti del comando tiburtino, grazie a un'articolata attività di accertamenti incrociati, hanno proceduto a ritirare 5 contrassegni invalidi, di cui 4 risultati delle fotocopie degli originali e un quinto intestato appunto a una persona defunta. Sei i verbali elevati.

Come informano dal comando della polizia locale, l'intervento si è reso necessario a seguito delle numerose segnalazioni, fatte proprie anche dall'amministrazione comunale e verrà ripetuto a breve, estendendo i controlli ad altre zone della città dove il fenomeno ha assunto rilievo.