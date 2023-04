Pasqua blindata a Roma: attivata una green zone. Le limitazioni già da questa sera

Da venerdì e fino al lunedì di Pasquetta, sarà una Roma blindata. Con l'arrivo di turisti e pellegrini, nella Capitale sono attese migliaia di persone. Nel comitato per l'ordine e la sicurezza tenuto ieri in prefettura, si è deciso il piano per una Pasqua blindata, L'area del centro storico, dal Colosseo al Vaticano, sarà trasformata in una 'Green zone' dove non sarà possibile effettuare alcuna manifestazione.

Vietata anche la circolazione dei mezzi pesanti all’interno dell'area. Il piano è quello collaudato che ormai da anni accompagna la festività pasquali in città, interrotto solamente durante le restrizioni per il coronavirus.

Le restrizioni partiranno già da questa sera con la Via Crucis (qui le strade chiuse e i bus deviati). Le limitazioni al traffico partiranno già dalle 13, ora nella quale potrebbe chiudere anche la fermata Colosseo della metro B. La questura, per esigenze di sicurezza, ha predisposto la chiusura al pubblico da mezzogiorno delle aree archeologiche dell'Anfiteatro Flavio, del Foro Palatino e del Foro Romano.

La domenica di Pasqua, invece, ci saranno agenti schierati nei luoghi più trafficati e di fronte alle Basiliche per la santa messa del Papa. Doppia area di sicurezza per entrambi gli eventi (Via Crucis e messa di Pasqua) con nove varchi controllati con metal detector e sette varchi per l'area di San Pietro.

In campo ci saranno i reparti speciali della polizia di Stato e dell'arma dei carabinieri, a supporto dell'attività delle pattuglie ordinarie, che sono impiegati in funzione di prevenzione ma comunque pronti a intervenire in caso di criticità. Presente anche la polizia locale per la gestione del traffico e la protezione civile.