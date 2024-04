Pasqua a Roma, raffica di furti. I carabinieri arrestano 16 persone in un giorno

E' stata una Pasqua intensa per i carabinieri del Gruppo Roma, che nell'arco di una giornata, quella del 31 marzo, hanno portato a termine 16 arresti per furto in varie zone della Capitale, in particolare quelle più affollate dai turisti.

Raffica di furti a Pasqua

Si comincia in pieno centro, in via della Fontanella Borghese, tra i rioni Campo Marzio e Colonna. Una coppia di cittadini sudamericani, lui cileno di 49 anni e lei cubana di 39, sono stati bloccati dai carabinieri della stazione di San Lorenzo in Lucina subito dopo essersi impossessati dello smartphone di un turista 82enne che stava pranzando all'interno di un ristorante. Sempre composta da sudamericani una banda di borseggiatori che a piazza Risorgimento hanno accerchiato un turista seduto su un muretto, sfilandogli lo smartphone dalla tasca della giacca. A sorprenderli sono stati i carabinieri del nucleo operativo della compagnia San Pietro, che li hanno arrestati. In manette un peruviano e due cubani.

Borseggiatori sulla metro B

Movimento anche sui mezzi pubblici. Sulla linea B, stazione Termini, una senza dimora di 22 anni, cittadina francese, è stata arrestata dopo essersi impossessata del portafogli di un cittadino tedesco. Sempre a Termini, poco dopo, i carabinieri della stazione di Viale Eritrea hanno fermato un peruviano di 23 anni, già noto alle forze dell'ordine, pizzicato proprio mentre cercava di prendere il portafogli dalla borsa di una passeggera slovacca. Ancora a Termini, in manette un'italiana di 25 anni che cercava di prendere il portafogli a una turista australiana: in questo caso a intervenire i militari dei Parioli.

Prese due taccheggitrici a Termini

E ancora, di nuovo a Termini, i carabinieri della stazione Vittorio Veneto hanno arrestato in flagranza due cittadini cileni, con precedenti e senza dimora, bloccati dopo aver sottratto il portafogli ad un turista giapponese. All'interno della stazione, i carabinieri in servizio nello scalo ferroviario hanno arrestato due donne di 40 e 41 anni, in due distinte operazioni, accusate di aver rubato prodotti di cosmesi per un valore complessivo di 350 euro, all'interno di una profumeria.