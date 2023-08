Il pr romano che organizza feste vip nella villa abusiva. Trovati 40 mila euro nella spazzatura

Organizzava feste per vip in Sardegna dove i vip e imprenditori arrivavano a bordo di Ferrari e ballavano a bordo piscina. Party esclusivi nei quali bisognava pagare un biglietto da 50 euro per le donne e 100 per gli uomini, con tanto di pubblicità on line.

Peccato che la discoteca fosse del tutto abusiva. Nessuna autorizzazione e nessun rispetto delle norme di sicurezza, né pagamento della Siae. A spegnere la musica alla serata danzante, ci hanno pensato i militari della guardia di finanza che hanno denunciato un noto pr romano di 27 anni in Costa Smeralda per fare affari.

Il blitz

All'arrivo dei finanzieri in piena notte, tra l'una e le due del 19 agosto, il super evento era in corso. Un'ampia area parcheggio già piena di auto di lusso e di grossa cilindrata allestita su di un fondo agricolo e un via vai di furgoni NCC intenti ad accompagnare centinaia di ragazzi pronti a mettersi in fila per entrare nella lussuosa villa con piscina dove la musica era già a tutto volume.

Per accedere alla festa vip serviva il ticket. Ma era tutto abusivo e così è scattato il blitz. Oltre ai parcheggiatori sono stati identificati addetti alla sicurezza, cassieri, baristi e dj.

I quarantamila euro nella spazzatura

Per l'organizzatore, un ragazzo romano di 27 anni titolare di una società con domicilio fiscale nel comasco, si trattava di una "semplice festicciola tra amici" che contribuivano "al pagamento del beverage e senza alcuno scopo di lucro", ha spiegato la finanza sottolineando la versione del pr romano.

Le giustificazioni fornite non sono state ritenute fondate dagli investigatori, che hanno invece constatato la celebrazione di un pubblico evento totalmente abusivo. Durante l'intervento le fiamme gialle hanno rinvenuto anche agende con i dati relativi all'evento in corso e ad altre feste già svolte, oltre a una importante somma di denaro in contanti confezionata in mazzette in plastica trasparente sottovuoto e nascosta in una pattumiera, circa 40 mila euro in banconote da 50, 100, 200 e 500 euro. Così, il ventisettenne ritenuto l'organizzatore dell'evento, è stato denunciato al procuratore della Repubblica di Tempio Pausania