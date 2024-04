Il party clandestino con oltre 400 persone, il locale era senza autorizzazioni

Un party clandestino con oltre 400 persone in un locale senza autorizzazioni. È quanto successo a Roma, in zona Flaminia, la scorsa notte. A insospettire gli agenti del XV gruppo Cassia della polizia locale erano state una serie di auto parcheggiate male o in doppia fila, in via Flaminia Nuova.

Entrati in un locale, i vigili hanno scoperto una festa in cui ballavano centinaia di ragazzi all'interno di una struttura senza agibilità, uscite di emergenza e autorizzazioni. Le pattuglie hanno intimato agli organizzatori di interrompere l'evento, individuando la responsabile.

La donna, di 53 anni, è stata denunciata per apertura di luogo adibito a pubblico spettacolo senza le dovute prescrizioni a tutela della pubblica incolumità. Nei suoi confronti sono state anche elevate sanzioni per la somministrazione irregolare di alcolici.