Parroco truffato e aggredito da un uomo

È stato ingannato e aggredito da un giovane. Vittima, nei giorni scorsi, un anziano parroco di Roma. A ricostruire quanto avvenuto sono stati gli investigatori del IX Distretto Esposizione che hanno raccolto la denuncia del religioso che, in viale Europa, era stato vittima della truffa dello specchietto da parte di un uomo in scooter che lo ha anche aggredito.

La conoscenza del territorio e delle persone che in esso vi gravitano ha permesso ai poliziotti, di individuare in un 40enne, poi arrestato, il possibile autore. Lavorando in questa direzione gli agenti hanno acquisito una serie di riscontri grazie ai quali la procura di Roma, che da subito aveva coordinato le indagini, ha chiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminari un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Sono stati gli stessi investigatori di IX Distretto a rintracciare il 40enne e dopo la notifica del provvedimento lo hanno accompagnato in carcere.