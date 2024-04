Parioli, durante i lavori la ditta rompe la tubatura: quartiere senza acqua

Ore di passione per i residenti della zona dei Parioli che, dalla serata di lunedì 15 aprile, hanno visto ridurre al lumicino il flusso dell'acqua dai loro rubinetti. Tante le segnalazioni arrivare da viale Liegi, via Cimarosa, via Bellini, piazza Ungheria, via Rossini, via Guido d'Arezzo e piazza Verdi.

Senza acqua

Acqua a singhiozzo, o totalmente assente nelle case, per colpa di una disattenzione in un cantiere, dove i lavoratori - secondo quanto appreso da RomaToday - accidentalmente hanno rotto una tubatura Acea allagando la strada in piazza Ungheria.

L'immagine, virale, è stata ripresa anche su Welcome To Favelas. Secondo quanto ha riportato Paola Rossi, assessore ai lavori pubblici del II municipio, la situazione dovrebbe tornare alla normalità nella giornata di oggi, con Acea che ha posizionato due autobotti dove i residenti, già nella mattinata di martedì, si sono riforniti. Come nel caso di Bravetta, i cittadini non sono stati avvertiti dei disservizi tendosi aggiornati tra di loro sui social.

Lavori in corso

Acea Ato 2, sul caso, è intervenuta con una nota: "I t ecnici sono prontamente intervenuti, lavorando senza interruzione per tutta la notte, al fine di effettuare l’intervento di riparazione, tutt'ora in corso, e riprendere le normali condizioni del servizio quanto prima. Al momento il flusso idrico è stato parzialmente e temporaneamente sospeso in viale Liegi e vie limitrofe per consentire i lavori sulla condotta interessata".

Per limitare i disagi, Acea Ato 2 ha predisposto il "servizio di rifornimento tramite tre autobotti che resteranno in stazionamento sul posto. Il ripristino delle normali condizioni di fornitura è previsto nel pomeriggio di oggi. Essendo l'intervento in corso in un'area di cantiere non vi sono ripercussioni sulla viabilità".