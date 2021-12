Parioli, chiude il cinema "Roxy": i cittadini lanciano una petizione "contro la desertificazione culturale"

Un altro cinema che rischia di abbassare definitivamente le saracinesche, spegnendo le luci della sala e lasciando il quartiere senza un presidio di cultura: il "Roxy" di via Luciani nella zona di piazza Euclide, non ha più riaperto dopo lo stop forzato a causa del Covid 19. Per questo un gruppo di cittadini ha lanciato una raccolta firme su Change.org, rivolta alla proprietà, chiedendone la riapertura.

Tre cinema chiusi nello stesso quadrante

Quella del "Roxy" è una storia di settant'anni che i cittadini non vogliono veder morire, dopo che anche il multisala Fiamma in via Bissolati ha chiuso i battenti una volta per tutte ormai 4 anni fa e l'Embassy (ex Astoria) di via Stoppani ha smesso di regalare sogni agli appassionati di cinema addirittura nel 2012. Insomma, il quadrante Pinciano, Parioli, Castro Pretorio e Ludovisi è sempre più sguarnito di sale.

L'appello dei cittadini

"Dopo la chiusura dell’Embassy di via Stoppani - si legge nel testo della petizione, che ha raggiunto al momento 133 firme - , quella del Roxy rappresenterebbe un ulteriore impoverimento dell’offerta culturale della Capitale in un quartiere come Parioli, prossimo al centro e storicamente caratterizzato da un livello di servizi superiore alla media romana". "Malgrado i significativi incentivi economici, anche europei - scrivono ancora i promotori - ed una legislazione a favore dei cinema storici, finora rimasta inapplicata, Roma si sta avviando passo dopo passo a raggiungere il triste primato di unica città tra le capitali europee senza più sale cinematografiche nel centro storico e dintorni".

I numeri della desertificazione

Secondo lo studio reso pubblico dall'associazione "Dire Fare Cambiare" nell'aprile 2021, a Roma sono 101 i cinema definitivamente chiusi. Quarantatrè di questi risultano "abbandonati o dismessi", con 53 che sono stati trasformati in supermercati, sale bingo o negogozi. Solamente 5 hanno goduto della riapertura su iniziativa privata, come luoghi di cultura e valore sociale.