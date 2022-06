Parco Pineto: Incendio partito da tre focolai

Alle ore 20.30 del 13 Giugno 2022, Tre focolai di incendio, probabilmente di natura dolosa, hanno interessato il Parco Regionale il Pineto. Tempestivo l'intervento dei Vigili del Fuoco, dei Volontari della Protezione Civile Regionale, dei Carabinieri Forestali e delle pattuglie di Monte Mario e Medaglie D'oro, allertati dal Gruppo Droni dell'N.V.E. Nucleo Volontario Emergenza della Protezione Civile che da oltre 30 anni opera sul territorio. "Siamo operativi sul territorio dai primi anni '90", ha raccontato il presidente Giacomo Guidi che ha aggiunto: "Dal 2018, operiamo anche con il nostro nucleo droni che giornalmente, sorvola - autorizzato da Enac e dall'Ente Parco - l'area del Pineto; oggi, pur non essendo in servizio attivo di prevenzione incendi, intorno alle 20.30, dopo aver terminato una sessione di volo addestrativo, ho udito, in lontananza, degli scoppi ripetuti - tipo mortaretto - subito, ho fatto di nuovo fatto alzare uno dei nostri droni avvistando tempestivamente tre distinti focolai di incendio partiti dall'ex campo sportivo di Valle Aurelia. Immediatamente, ho allertato le squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri e la sala operativa regionale, chiedendo ausilio - visto anche il forte vento - per lo spegnimento. Prontamente sono giunte sul posto, oltre ai Carabinieri e alla Polizia Locale, diverse partenze dei Vigili del Fuoco e alcuni automezzi regionali che insieme anche alle nostre botti operative per la salvaguardia della nostra sede all'interno del Parco, hanno operato affinché l'area venisse messa in sicurezza. Abbiamo terminato di spegnere intorno alle 23.10 e successivamente grazie alle termo-camere dei nostri droni, ci siamo sincerati che ogni possibile focolaio fosse definitivamente spento. Sono molto preoccupato in quanto ancora non è cominciata la campagna AIB (15 giugno - 30 settembre - N.d.R.) e già troppi incendi stanno interessando il Lazio".