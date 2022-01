Parco della Madonnetta, agenti della polizia locale aggrediti durante un controllo

Tornano sotto i riflettori le condizioni di estremo degrado in cui versa parte del parco della Madonnetta, ex Punto Verde Qualità ad Acilia che nel marzo del 2021 è diventato tristemente noto per la morte del 16enne Riccardo Pica.

Nei giorni scorsi infatti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno arrestato un 40enne senza fissa dimora che si era insediato abusivamente nell’ex centro sportivo abbandonato del parco: quando gli agenti del Gruppo X “Mare” che stavano pattugliando il parco lo hanno sorpreso l’uomo ha iniziato a inveire e a minacciarli, provando ad aggredirli.

Il quarantenne è stato subito bloccato e poi arrestato l'accusa di minacce, oltraggio, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’episodio ha spinto l’Associazione Salviamo il Parco del Madonnetta a chiedere nuovamente che Roma Capitale le affidi la gestione del Parco e investa in una strategia di riqualificazione, in continuità con quanto promesso dal nuovo presidente di Municipio, Mario Falconi, in campagna elettorale.

Il degrado del parco della Madonnetta, nulla è cambiato dopo la morte di Riccardo

In passato fiore all’occhiello e polmone verde del quadrante sud della città, dal 2015 è abbandonato a se stesso dopo che è stata revocata la concessione all’imprenditore Andrea Ciabocco. Da allora un rimpallo di responsabilità tra Municipio e Roma Capitale e il pantano burocratico ha bloccato ogni tipo di investimento o riqualificazione, e nel parco si sono susseguiti atti vandalici e incendi.

L’ex centro sportivo ormai in degrado - come documentato anche da RomaToday - è diventato un punto di ritrovo e accampamento abusivo di senzatetto e clochard, e la situazione in cui versa è tristemente finita sotto i riflettori dopo che Riccardo Pica, 16 anni, è morto fuggendo proprio da un clochard a marzo 2021.

Il ragazzo era entrato nel parco con alcuni amici, che hanno riferito di avere visto a un certo punto un uomo correre verso di loro urlando e brandendo una mazza di ferro. Riccardo era corso via, ma arrivato al cancello si era accasciato a terra, il cuore fermato dalla fatica e della paura. La mamma Daniela Salustri, disperata, aveva chiesto che la sua morte servisse quantomeno a puntare i riflettori sulla situazione del parco e a cambiarne le sorti, restituendolo ai residenti della zona, famiglie e bambini in primis, in vesti rinnovate.