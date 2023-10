Un uomo armato di scopa scatena il panico. Cosa è successo davvero al centro commerciale di Parco Leonardo

"C'è un uomo armato nel centro commerciale". Una frase capace di generare attimi di panico e un fuggi fuggi generale. Attimi appunto, perché a Parco Leonardo ieri, in neanche cinque minuti, la situazione è tornata quella di sempre, con il centro commerciale strapieno di gente e i negozi aperti senza nessun problema. Peccato però che quegli attimi siano tracimati sul web, sui social, dove hanno trasformato la frase di un folle in una fake news.

Così, mentre a Parco Leonardo tutto filava liscio, su internet le voci più incontrollate diventavano su alcuni organi di informazione notizie. Qualcuno addirittura azzardava la frase in arabo che, in tempi di guerra in medio Oriente e di minaccia di ritorsioni, fa presto a diventare in attacco terroristico. Nulla di nulla è però successo e mai nessuno è stato in pericolo.

Cosa è successo davvero al centro commerciale

Un uomo, senza dimora, conosciuto all'interno del centro commerciale, ha avuto una discussione con un addetto alla sicurezza di un negozio. Bloccato alla porta, il pakistano ha iniziato a inveire, fino a pronunciare la frase: "Sono armato". In mano però non aveva una pistola, ma un manico di scopa. Per pochi istanti c'è stato effettivamente il panico, con un fuggi fuggi generale.

Sarebbero però stati dei ragazzini a fermare l'uomo (a testimonianza della scarsa pericolosità dello stesso), prima dell'arrivo della polizia. Preso in carico dalle forze dell'ordine è stato identificato e portato in commissariato. Come detto al centro commerciale la normale routine di un sabato autunnale è ripresa subito, spazzata via. Come si fa con un colpo di scopa.