Il parco chiuso a causa delle siringhe lasciate dai tossicodipendenti

Parco chiuso causa tossicodipendenti. Succede a Setteville di Guidonia, provincia nord est della Capitale. Un'area verde interdetta ai cittadini a causa del continuo rinvenimento di alcune siringhe. Da qui la decisione dell'amministrazione della Città dell'Aria: "Nonostante i maggiori controlli richiesti ed effettuati dalle forze dell’ordine, nell’area verde di Piazza Dante continuano a verificarsi incresciosi episodi legati al consumo di stupefacenti".

Come spiegano da palazzo Matteotti: "Purtroppo, anche in considerazione delle richieste ricevute da alcuni residenti, si rende necessaria la chiusura del parco in attesa della conclusione della gara d’appalto per la video sorveglianza, che da progetto prevede l’installazione di telecamere anche in quell’area".

"Abbiamo provato a evitare la chiusura di quel parco - commenta l’assessore all’Ambiente Andrea Mazza -, in previsione dell’installazione di videocamere. Volevamo dare ai cittadini di Setteville la possibilità di godere di quell’area verde, ma i continui ritrovamenti di siringhe, nonostante i maggiori controlli delle forze dell’ordine, non ci consentono di mantenerlo aperto. Con la collaborazione dei residenti, che vorremmo coinvolgere nell’apertura e nella gestione del parco, e con l’installazione della videosorveglianza, potremo riaprirlo".