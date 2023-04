La ditta di smaltimento rifiuti che li abbandona nel parco regionale

I confini del parco dei Castelli Romani non fermano i “furbetti” decisi a scaricare rifiuti abusivamente, questa volta però non senza conseguenze. I guardiaparco sono infatti riusciti a risalire ai responsabili degli abbandoni, scoprendo che si tratta dei dipendenti di una ditta specializzata proprio in smatimento rifiuti, e hanno sanzionato anche i proprietari dei materiali, loro malgrado responsabili.

I rifiuti sono stati trovati nei boschi e lungo le strade dei territori di Rocca di Papa, Velletri e Grottaferrata. Attraverso l'analisi del materiale rinvenuto, i guardaparco sono riusciti a risalire ai proprietari di ciò che era stato abbandonato, e nel corso dell'attività di indagine è emerso che alcuni proprietari dei materiali da smaltire erano sicuri che le ditte cui si erano affidati per lo smaltimento li avessero correttamente smaltiti all’interno degli appositi siti.

"Si ritiene utile, pertanto, ricordare a tutti coloro che debbano o abbiano l’obbligo di disfarsi di oggetti o sostanze mediante smaltimento, di affidarsi ad imprese abilitate ad effettuare tale trattamento - sottolineano dall’ente parco - tali ditte devono essere fornite di apposito formulario identificativo dei rifiuti (F.I.R.) per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento degli stessi. Il proprietario deve poi verificare il corretto conferimento dei rifiuti presso gli impianti autorizzati alla raccolta e gestione, attraverso il rilascio dell’attestazione di avvenuto smaltimento da parte del gestore dell’impianto: diversamente, i proprietari dei materiali sono corresponsabili, con la ditta, di abbandono di rifiuti, pertanto sanzionati e tenuti a bonificare a proprie spese i luoghi interessati".