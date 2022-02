Caffarella, trovato l'uomo che molestava i minorenni nel parco

Dopo una indagine le forze dell'ordine hanno dato un volto e un nome all'uomo che molestava i minorenni all'uscita della scuola, aggredendoli verbalmente e spaventandoli. Le indagini della polizia di stato sono iniziate dopo un esposto presentato negli uffici del commissariato Appio dal dirigente scolastico di un istituto in via Latina.

Il professore, facendosi portavoce di alcune famiglie, aveva raccontato che in diverse circostanze un uomo aveva rincorso gli studenti. Una persone che era stata più volte vista uscire dal parco della Caffarella e in alcune occasioni aveva inseguito anche le vittime, tutte tra gli 11 ed i 14 anni, fino a largo dei Colli Albani.

Gli agenti in divisa ed in borghese del commissariato Appio hanno così effettuato dei servizi mirati all'individuazione dell'uomo, pattugliando i dintorni della scuola durante gli orari di entrata ed uscita degli alunni. Controlli a cui hanno partecipato anche i carabinieri con i militari a cavallo.

Nella giornata di ieri, i poliziotti hanno rintracciato in via Sermoneta, una persona corrispondente alle descrizioni fornite in sede di denuncia: accompagnato negli uffici per gli atti di rito, è stato denunciato per molestie nei confronti di minori.