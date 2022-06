Gli affari dei parcheggiatori abusivi in 700 piazze della Capitale

Settecento piazze in tutta Roma dove c'è almeno un parcheggiatore abusivo. Una vera e propria professione con orari di lavoro, turni, tariffari, zone e aree subaffittate alla somma di 20 euro l'ora. C'è infatti un mondo sommerso dietro il fenomeno dei posteggiatori abusivi presenti su strade e piazze della Città Eterna. Ospedali, tribunale, quartieri che ospitano uffici la mattina ed il primo pomeriggio. Poi le strade della movida e dei locali notturni, a meno che non ci sia uno spettacolo o un evento sportivo, con gli affari che diventano più ricchi e più remunerativi.

Ma chi gestisce il business? Secondo quanto accertato da mesi d’indagine della polizia locale di Roma Capitale dietro al fenomeno ci sono due vere e proprie organizzazioni criminali: una gestita da cittadini italiani e l'altra da nordafricani. Un vero e proprio affare tanto da riuscire a subaffittare le aree di parcheggio - ma non quelle più fruttuose - a cittadini solitamente del Bangladesh, che pagano 20 euro l'ora per poter svolgere l'attività di posteggiatori abusivi.

Parcheggiatori agli ospedali

Ma dove si concentrano e quando entrano in servizio i posteggiatori abusivi? Secondo le indagini dei caschi bianchi romani la mattina ed il pomeriggio il fenomeno si concentra nei parcheggi dei nosocomi e delle strade adiacenti agli ospedali: San Camillo, Bambino Gesù, policlinico Casilino, policlinico Tor Vergata, Fatebenefratelli Isola Tiberina, queste le strutture maggiormente interessate dal fenomeno, che molte volte - senza nessuno scrupolo - si presenta anche nei pressi delle camere mortuarie dove gli abusivi cercano denaro da cittadini che hanno magari perso da poco una persona cara. Posteggiatori che in questi casi sono per la maggior parte italiani, con qualche albanese e romeno.

Tribunale e quartieri con uffici

Ospedali, ma anche l'area di piazzale Clodio e del Tribunale di giorno, così come l'area dell'Eur e di piazzale della Radio, dove si concentrano uffici e posti auto. In questo caso a gestire il business sono cittadini perlopiù nordafricani. Passate le ore diurne gli affari si spostano quindi nelle strade adiacenti i quartiere della movida (Trastevere e Testaccio in primis), dove spuntano come funghi posteggiatori abusivi italiani e romeni. Stesso anche nell'area della gay street al Colosseo (dove sono presenti posteggiatori bengalesi che hanno acquistato momentaneamente la licenza per così dire). Fenomeno a parte a piazza Mancini, unica area della città dove i parcheggiatori abusivi risultano essere cittadini peruviani.

Eventi sportivi e concerti

A far gola sono però soprattutto i grandi eventi sportivi e musicali. Concerti e partite sono infatti un vero e proprio Eldorado per i posteggiatori abusivi (in questo caso italiani e nomadi con cittadinanza italiana), in grado di mettere in tasca centinaia di euro in poche ore di lavoro. L'area dello stadio Olimpico (piazza Maresciallo Giardino, via Gomenizza, viale XVII Olimpiade, via Corridoni), del circo Massimo e del Palalottomatica, queste le zone più interessate dal fenomeno.

Posteggiatori al mare

Posteggiatori abusivi che durante la stagione estiva si spostano - così come i romani - al mare, in particolare sulla via Litoranea, nel tratto di spiaggia che si sviluppa da dopo l'area dei Cancelli al confine con il comune di Pomezia, dove i cittadini in cerca di una giornata al mare devono fare i conti con i parcheggiatori, alcuni dei quali attrezzati così bene da riuscire a farsi consegnare le chiavi delle auto e gestire la vettura di turno alla somma di 5 euro per tutto il giorno.

La task force della polizia locale

Un fenomeno che la polizia locale di Roma Capitale sta cercando di arginare. Non a caso è stata istituita una task force di agenti del Gpit (Gruppo pronto intervento traffico), diretti dal vice comandante dottor Maurizio Maggi, impegnati in una mirata azione di controllo in diverse aree della Capitale. In poco più di due mesi, sono state oltre 700 le zone controllate, 70 gli ordini di allontanamento, più di 90mila euro l'ammontare complessivo delle sanzioni elevate e 3 le persone denunciate per reiterazione della condotta illecita. Per un cittadino di nazionalità egiziana, accertata la sua posizione irregolare sul territorio nazionale, è scattato il provvedimento di espulsione, con immediato accompagnamento da parte degli operanti al Centro per i Rimpatri.

Multe e sanzioni

Ma come poter contrastare il fenomeno? Allo stato attuale mediante l'applicazione dell'articolo 7 comma 15-bis del codice della strada che dispone - testualmente - "salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 771 a 3.101 euro. Se nell’attività sono impiegati minori, o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e dell’ammenda da 2.000 a 7.000 euro. È sempre disposta la confisca delle somme percepite".

Dunque un illecito, ma punibile solo con una sanzione amministrativa e la confisca dei soldi guadagnati, ma solamente se tenuti in casse, borselli e via dicendo in quanto i posteggiatori non possono essere perquisiti in tale ambito amministrativo.

La recidiva

Esiste però una aggravante che può trasformarsi in reato al verificarsi di alcune situazioni. In primis la cosiddetta recidiva che scatta nel momento in cui il trasgressore - dopo aver provveduto al pagamento di una prima multa - prenda una seconda sanzione. Secondo aspetto riguarda invece l'eventuale utilizzo di minori. In entrambi i casi si può arrivare all'arresto da sei mesi ad un anno con una multa da 2mila a 7mila euro (oltre la confisca delle somme percepite).

Ma come è possibile far pagare delle multe a persone che molte volte risultano essere senza fissa dimora, nullatenenti o irregolari sul territorio italiano? In nessun modo purtroppo, ma solamente riuscendo a sequestrare il denaro che i parcheggiatori riescono ad incassare durante le loro giornate di lavoro.

Il ruolo dei cittadini

Un ruolo fondamentale per punire i parcheggiatori abusivi potrebbe arrivare però dagli stessi cittadini. Qualora i soldi vengano chiesti con minaccia di danno al veicolo o usando violenza si può infatti profilare il reato di estorsione. Infine c'è la possibilità che l'autorità giudiziaria possa accertare il reato di truffa, qualora il posteggiatore abusivo rilasci una finta ricevuta.

I consigli del comando dei vigili urbani

"Stiamo cercando di debellare questo fenomeno che purtroppo non esiste solo a Roma ma in tutte le città italiane - le parole del vice comandante dei caschi bianchi Maurizio Maggi -. Dobbiamo continuare ad intaccare il guadagno di questi abusivi, solo così è possibile dare un freno al fenomeno, togliendogli i guadagni fatti illecitamente sulle spalle degli onesti cittadini. Altrimenti denunciando il tutto all'autorità giudiziaria, aspetto che può permettere di procedere in sede di giudizio per i reati di estorsione e truffa".