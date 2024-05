Transennano una via e inventano un'area di sosta per gli Internazionali di tennis: bloccati 2 parcheggiatori abusivi

Erano impegnati a svolgere l’attività di parcheggiatori abusivi con tanto di realizzazione illegale di un’area di sosta, in prossimitá degli Internazionali d’Italia di Tennis al Foro Italico, i due uomini, di etnia Sinti di 35 e 37 anni, che sono stati intercettati e denunciati dalla Polizia Locale di Roma Capitale.

È successo ieri sera, poco prima della mezzanotte, quando gli agenti del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico), hanno notato i due soggetti che, dopo aver delimitato con delle transenne l’accesso ad un’area di parcheggio in via Gomenizza, erano intenti a chiedere i soldi agli automobilisti per consentire loro di accedere e sostare. La pattuglia, osservato quanto stava accadendo, è intervenuta bloccando i responsabili, che indossavano fratini catarifrangenti, mettendo così fine all’attività illegale. Per i due, con precedenti per resistenza a pubblico ufficiale, estorsione, furto e rapina, è scattata la denuncia per reiterata attività di parcheggiatore abusivo, con applicazione della misura dell’ordine di allontanamento. Oltre alla denuncia, gli operanti hanno proceduto al sequestro del totale dei proventi degli illeciti, per un ammontare superiore ai 400 euro.

Secondo quanto riferisce la polizia locale di Roma Capitale "Questo è solo l’ultimo degli interventi eseguiti dalla Polizia Locale nell’ambito e del piano dei controlli che gli agenti del GPIT stanno portando avanti per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, con un rafforzamento della vigilanza nelle aree caratterizzate da grandi eventi, tra cui la zona dello Stadio Olimpico e quella del Palazzo dello Sport all’Eur, zone dove solo nell’ultimo mese sono stati fermati più di 20 parcheggiatori, per i quali, oltre alle sanzioni previste, di ammontare complessivo pari a circa 20mila euro, sono scattate 9 denunce per reiterazione dell’attività o per resistenza a pubblico ufficiale".