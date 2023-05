Parcheggiatore abusivo agli Internazionali di tennis

Bagarini, ma anche parcheggiatori abusivi. C'è un sottobosco criminale a caccia di soldi facili dietro allo spettacolo degli Internazionali di tennis. Così mentre i carabinieri hanno fermato due bagarini che provavano a piazzare biglietti con prezzi maggiorati nell'area del Foro Italico, gli agenti della polizia locale hanno arrestato un posteggiatore abusivo. È accaduto martedì mattina.

In particolare sono stati gli agenti del Gpit della polizia di Roma Capitale, in piazza Maresciallo Giardino, durante i consueti servizi per gli Internazionali del tennis a contrasto di questo tipo di illeciti, a notare un uomo avvicinare diverse persone per chiedere loro dei soldi. Il parcheggiatore, un cittadino di nazionalità italiana di 36 anni, alla richiesta dei documenti ha cercato di reagire per sottrarsi ai controlli ma è stato bloccato e arrestato.

Il 36enne è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, in attesa del processo per direttissima che si terrà mercoledì mattina.