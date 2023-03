I parcheggiatori ubriachi e molesti che danneggiano le auto in sosta

Ubriachi e molesti erano l'incubo degli automobilisti di piazza Fiume. Tre parcheggiatori abusivi che estorcevano denaro. In caso di diniego non si facevano scrupolo prendendo di mira la vettura che non aveva pagato il "dazio" danneggiandola. A mettere fine alla loro attività illegale nella zona del Pinciano i vigili urbani.

Un pomeriggio movimentato quello degli agenti del Gpit (Gruppo pronto intervento traffico) della polizia di Roma Capitale, che si sono appostati a piazza Fiume per cogliere in flagrante parcheggiatori abusivi molesti e ubriachi che, come da segnalazioni e denunce presentate, importunano gli automobilisti e danneggiano le auto in sosta.

Tre gli uomini fermati e identificati, tutti nord africani, due di 35 anni e uno di 33 anni, ai quali sono stati comminati verbali per attività illecita di parcheggiatori, per un totale di 3 mila euro circa. Gli agenti hanno disposto 3 ordini di allontanamento. Una persona, con precedenti penali, è stata denunciata per irregolarità sul territorio nazionale.