Gli affari dei parcheggiatori abusivi al concerto di Ultimo al Circo Massimo

Sono considerate le zone più redditizie per i parcheggiatori abusivi: concerti ed eventi sportivi che si svolgono allo stadio Olimpico, al Palalottomatica ed al Circo Massimo. A fare affari d'oro i posteggiatori illegali che non si sono fatti mancare l'occasione di "lavorare" in occasione del concerto musicale di Ultimo al Circo Massimo dove 70mila spettatori hanno riempito l'area per ascoltare il cantautore di San Basilio. Fra loro anche i parcheggiatori abusivi, in servizio fra via dei Cerchi, via del Circo Massimo e viale Aventino.

Situazione di cui erano a conoscenza gli agenti della polizia locale di Roma Capitale che da mesi hanno rafforzato un servizio di vigilanza per contrastare il fenomeno. Proprio in occasione del concerto di Ultimo le pattuglie del gpit (gruppo pronto intervento traffico), nel corso dei servizi mirati a reprimere tali illeciti, hanno fermato ed identificato 4 soggetti (2 italiani, un egiziano ed un banlgadese), dediti all'attività di parcheggiatori abusivi.

Nei loro confronti gli agenti, diretti dal vice comandante dottor Maurizio Maggi, hanno proceduto con il sequestro dei proventi dell'azione illecita, elevando sanzioni per un ammontare di circa 5mila euro. A carico di uno dei fermati, a seguito degli accertamenti svolti dai caschi bianchi, è emersa una nota di rintraccio emessa dalla polizia di stato per aver commesso alcuni reati legati alla ricettazione.