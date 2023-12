Evade i domiciliari per fare il parcheggiatore abusivo davanti all'ospedale Casilino

Ha evaso i domiciliari per poter fare il parcheggiatore abusivo al policlinico Casilino. A scoprirlo sono stati gli agenti della polizia di Stato che hanno effettuato un servizio straordinario presso l'ospedale Cto, il Bambin Gesù, il San Camillo Forlanini, policlinico Umberto I, il Sant'Eugenio e il Policlinico Casilino, volto a individuare e sanzionare soggetti che abusivamente richiedono e riscuotono somme di denaro per il parcheggio, approfittando del delicato momento in cui si trovano le persone che si recano in ospedale.

Durante il servizio, i poliziotti hanno multato 5 persone sorprese a fare i parcheggiatori abusivo e gli hanno notificato ordini di allontanamento. I soldi del "lavoro" sono stati sequestrati. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.