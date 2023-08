Il parcheggiatore abusivo dei cancelli trovato con 1200 euro in contanti

Chiedevano soldi ai clienti del quinto e sesto cancello di Capocotta nella giornata di ferragosto. A pizzicarli sono stati gli agenti della polizia locale del decimo gruppo mare. Due uomini di nazionalità marocchina sono stati così sorpresi a chiedere soldi per poter parcheggiare.

Fermati e denunciati per aver reagito ed essersi scagliati contro la pattuglia. Uno dei due è stato trovato in possesso di 1200 euro in banconote di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Le indagini sui parcheggiatori abusivi continueranno nei prossimi giorni.