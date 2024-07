Parcheggiatore abusivo accoltellato a due passi dal Colosseo

"Qui lavoro io, devi andartene". È nato così il tentato omicidio che ha preso corpo nella notte a poche centinaia di metri dal Colosseo. Vittima un cittadino di 41 anni di nazionalità tunisina, trovato a terra in una pozza di sangue su via Labicana. A ferirlo con diverse coltellate alla schiena e con un coccio di bottiglia al volto un 31enne somalo. I due sono "colleghi": svolgono infatti entrambi l'attività di parcheggiatori abusivi nelle vie tra il Colosseo e la Basilica di San Giovanni.

A ricostruire l'accaduto è stata la testimonianza della vittima. Ancora su via Labicana ha infatti riferito agli agenti delle volanti e dei commissariati Trevi e San Lorenzo cosa fosse successo. Poco prima dell'una di notte, tra via Mecenate e via Carlo Botta, il 41enne era stato avvicinato dal somalo che lo ha invitato a cercarsi un'altra postazione perché quello era il suo posto di lavoro. Il tunisino si è rifiutato, continuando a far parcheggiare auto di romani e turisti e a intascare. Alla vista della scena il 31enne ha reagito e con un coltello ha colpito alla schiena il suo "collega". Diversi i fendenti, con il tunisino a tentare, in vano, la fuga. Ridotto a terra il rivale, l'aggressore ha preso un coccio di bottiglia, ferendo la vittima anche al volto.

La vittima ha provato a trascinarsi in una via più trafficata e raggiunta via Labicana ha trovato, dopo pochi minuti, l'intervento della polizia, con una pattuglia del commissariato Trevi in transito in zona.. Gli agenti, raccolta la testimonianza hanno avviato una caccia all'uomo.

Su via delle Terme di Traiano hanno individuato l'aggressore che ha da prima tentato di nascondersi tra le auto, per poi lanciare una bottiglia di vetro contro i poliziotti. Quindi la fuga, inseguito a piedi fino a essere placcato e fermato. Ancora sporco di sangue, il 31enne è stato fermato e arrestato: dovrà rispondere di tentato omicidio ed è stato portato a Regina Coeli.

Per il ferito si è reso necessario il trasporto in codice rosso all'ospedale San Giovanni. La prognosi è di 45 giorni per le ferite riportate.