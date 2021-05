Il papà di Scamacca a Trigoria con una spranga di ferro: danni alle auto e minacce

Armato di una spranga di ferro è riuscito ad entrare nel centro sportivo di Trigoria dove si allena l'As Roma e, dopo aver minacciato i presenti, ha danneggiato alcune vetture che si trovavano al Fulvio Bernardini, compresa la volante della polizia intervenuta dopo la richiesta d'intervento al 112. A dare vita al lunedì pomeriggio di follia Emiliano Scamacca, papà di Gianluca, calciatore romano cresciuto nelle giovanili dei giallorossi ed in forza (in prestito dal Sassuolo) al Genoa calcio.

Secondo quanto si apprende l'uomo, con indosso una felpa del Sassuolo, dopo aver oltrepassato le barriere che delimitano l'ingresso al centro sportivo di Trigoria, spranga di ferro in pugno, avrebbe cominciato a minacciare tutti i presenti, compresi alcuni calciatori delle formazioni giovanili impauriti dall'uomo.

Richiesto l'intervento della polizia il padre dell'attaccante classe '99 avrebbe danneggiato alcune vetture, compresa una volante della polizia. Bloccato dagli agenti del Commissariato Esposizione è stato portato in ospedale e denunciato per danneggiamenti. Da accertare le motivazioni che hanno portato il papà del giovane attaccante a mettere in atto il gesto.

Tesserato con il Sassuolo, Gianluca Scamacca si è messo in evidenza quest'anno con la maglia del Genoa mettendo a segno 8 gol. Cresciuto nel settore giovanile della Roma era stato acquistato a solo 16 anni dal Psv Eindovhen per poi essere acquistato dalla società emiliana, che lo ha ceduto in prestito prima alla Cremonese, poi al PEC Zwolle, in Olanda, ed infine al Genoa.