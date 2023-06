Papa Francesco al Gemelli, dovrà subire un intervento chirurgico

Papa Francesco è stato ricoverato al Policlinico Gemelli. Nella mattinata del 7 giugno il Pontefice, dopo l’udienza generale tenuta in piazza San Pietro alla presenza di pellegrini arrivati dall’Italia e dall’estero, è stato condotto nel Policlinico universitario “dove – è stato comunicato dall’emittente Radio Vaticana in mattinata – nel primo pomeriggio sarà sottoposto in anestesia generale ad un intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi”.

Perché il nuovo ricovero

Già verso le ore 11.30 il Papa aveva raggiunto, a bordo della classica cinquecento bianca con i vetri oscurati, un’entrata secondaria del policlinico. “L'operazione, concertata nei giorni scorsi dall'equipe medica che assiste il Santo Padre sì è resa necessaria a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti – ha reso noto Matteo Bruni, il direttore della Sala Stampa della Santa Sede – La degenza presso la struttura sanitaria durerà diversi giorni per permettere il normale decorso post operatorio e la piena ripresa funzionale”.

I ricoveri del Papa al Gemelli

E’ la terza volta che Papa Francesco viene ricoverato nel nosocomio romano. L’ultima volta era successo il 29 marzo, per una bronchite infettiva che gli aveva causato problemi respiratori. La degenza in quel caso è stata abbastanza breve, visto che è stato dimesso il primo aprile. Anche nell’estate del 2021 il Santo Padre era stato portato al Gemelli. In quell’occasione, era il 4 luglio, per una stenosi diverticolare sintomatica del colon che lo trattenne in ospedale per una decina di giorni. Come annunciato dalla sala stampa, il ricovero odierno sarà seguito da un intervento chirurgico che si svolgerà nel corso del pomeriggio del 7 giugno.