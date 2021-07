Papa Francesco ricoverato al Gemelli per un intervento chirurgico

Domenica pomeriggio Papa Francesco si è recato presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma dove verrà sottoposto ad un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Lo ha comunicato ufficialmente il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. L’intervento chirurgico sarà eseguito dal Professor Sergio Alfieri. Al termine dell’intervento verrà diramato un nuovo bollettino medico. Si tratterebbe di un intervento di routine, ma ovviamente in queste ore la notizia sta facendo il giro del mondo e viene ripresa dai principali media internazionali.

Intorno alle 15.00 l'auto di papa Francesco, come di consueto, senza particolari segni di riconoscimento, ha lasciato il Pontefice all'ingresso della struttura ospedaliera del Gemelli. Con lui solo l'autista e uno stretto collaboratore.

Le parole del Papa all'Angelus

Pontefice che domenica mattina si è affacciato alla finestra dello studio del Palazzo Apostolico Vaticano per recitare l'Angelus con i fedeli ed i pellegrini in piazza San Pietro. Poi, come scrive ancora la Santa Sede, "su invito delle Autorità civili e delle Conferenze episcopali, domenica 12 settembre 2021, Papa Francesco sarà a Budapest in occasione della Santa Messa conclusiva del 52esimo Congresso Eucaristico Internazionale; successivamente, dal 12 al 15 settembre 2021, si recherà in Slovacchia, visitando le città di Bratislava, Prešov, Košice e Šaštin. Il programma del viaggio sarà pubblicato a suo tempo”.