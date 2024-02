Paolo Pasqualini morto sbranato dai cani, disposte perizie sui tre rottweiler 

È arrivata nella giornata di ieri sul tavolo della procura di Civitavecchia una prima relazione sui fatti di Manziana, dove domenica mattina tre rottweiler hanno provocato la morte del 39enne Paolo Pasqualini. I proprietari dei cani e della struttura che li custodiva sono accusati di omessa custodia. Per ora. Sì, perché dalla procura si valuta la possibilità di contestare ai due ex coniugi anche il reato di concorso in omicidio colposo oppure quello di morte in conseguenza di altro reato.

La decisione arriverà dopo le perizie richieste. In particolare saranno svolte delle analisi sui tre rottweiler. I tre animali sono affidati per ora a un centro veterinario dove, sotto sequestro sanitario, vengono osservati dai medici per stabilire una diagnosi su eventuali malattie, fra cui la rabbia. La procura ha chiesto anche una perizia veterinaria per capire in che modo sono stati allevati.

Accertamenti inoltre sono stati disposti anche sull'abitazione da cui i tre cani sono fuggiti. In particolare c'è da capire se abbiano sfruttato un buco nella recinzione oppure se il cancello sia stato tenuto aperto in modo improvvido. Lì, a Manziana, viveva la donna, che risulta proprietario del terreno. L'uomo invece, a cui i cani sono intestati, domenica era a Viterbo, dove risulta vivere.

Attesi inoltre i risultati dell'autopsia sul corpo di Paolo Pasqualini. L'esame stabilirà quali siano state le ferite che hanno causato la morte del 39enne.