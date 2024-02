Cosa rischiano i proprietari dei rottweiler che hanno sbranato e ucciso Paolo Pasqualini

Omicidio colposo in concorso, omessa custodia o la morte come conseguenza di altro reato. Su queste tre ipotesi di reato balla l'accusa che potrebbe pendere sui due proprietari e responsabili dei tre rottweiler responsabili che hanno sbranato vivo e ucciso Paolo Pasqualini mentre passeggiava in un sentiero a Poggio della Torre, a Manziana.

Sul caso del 39enne capo reparto del supermercato Esselunga di Roma est morto domenica, indaga la procura di Civitavecchia che oggi attende la relazione dei carabinieri di Bracciano che indagano.

INTERVISTA | Esistono razze pericolose di cani? Un'addestratrice ci spiega perché non è così

Cosa rischiano i proprietari dei rottweiler

Gli interrogativi sono diversi. Tra tutti, come e perché i tre cani siano fuggiti dal terreno dove stavano. All'anagrafe canina risulta come proprietario dei due molossi un uomo di 43 anni, ma l'abitazione - e quindi responsabile del terreno - è dell'ex moglie, 40 anni. Sotto la lente di ingrandimento, infatti, ci sarebbe anche la manutenzione di recinzione e cancello. Tra oggi e domani ci saranno novità e quale delle tre ipotesi di reato verrà presa in considerazione.

Ieri i tre animali erano stati narcotizzati con proiettili al sedativo. Ora sono in un canile nella zona di Manziana, sono sotto sequestro e nelle prossime ore si deciderà se prendere nei loro confronti eventuali provvedimenti sulla base delle considerazioni che verranno fatte dalla procura.

Cosa dice la legge

Nel frattempo si riaccende con forza il dibattito sulla necessità di un patentino obbligatorio per chi detiene cani potenzialmente pericolosi. La legge oggi non prevede elenchi di razze canine considerate problematiche. In Italia, tuttavia, non è consentito lasciar vagare liberamente il proprio cane in strada.

La normativa stabilisce l'obbligo di condurre il proprio cane al guinzaglio quando ci si trova "nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico". Nel caso dei tre rottweiler, invece, c'è la responsabilità per l'area privata ecco perché il padrone del cane risulterà il solo responsabile in ipotesi di aggressioni a persone, responsabilità in concorso anche per chi ha la cura dell'area privata.

In tale evenienza, oltre che in sede penale, il o i responsabili rischiano anche un processo in sede civile, con obbligo di risarcimento dei danni. In caso di lesioni, risulterà integrato il reato di "lesioni personali colpose", previsto dall'articolo 590 del codice penale. In caso di morte della persona aggredita, come nel caso di Pasqualini, invece dovrà rispondere di "omicidio colposo" di cui all'articolo 589 del codice penale.

L'appello di Oipa

L'organizzazione internazionale protezione degli animali (Oipa) ha chiesto al legislatore di regolamentare la detenzione di determinati tipi di cani che troppo spesso vengono scelti anche da persone non in grado di gestirli correttamente. "A livello locale, alcuni Comuni, come quello di Milano, hanno regolamentato la materia prevedendo la concessione di patentini per la detenzione di alcune razze o simil-razze", spiegano in una nota.

"Attualmente la pericolosità di un cane viene determinata a seconda di fatti specifici», spiega l’avvocato Claudia Taccani, responsabile dell’Ufficio legale dell’Oipa. "In caso morsicatura o zuffa tra cani, infatti, il cane e il suo proprietario vengono segnalati al Servizio veterinario Asl, che tiene un registro dei cani dichiarati aggressivi, e sono obbligati a seguire un corso formativo. Il corso è organizzato dal Comune, insieme al Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria locale, avvalendosi della collaborazione degli Ordini professionali dei medici veterinari e di associazioni di protezione animale. Le spese sono sostenute dal proprietario del cane “impegnativo”. In caso di pericolosità grave, scatta l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa e l’obbligo di utilizzare il guinzaglio e la museruola nelle strade e nei luoghi aperti al pubblico".