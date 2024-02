Paolo Pasqualini, l'autopsia rivela: ha provato a difendersi dai rottweiler che lo hanno ucciso

Paolo Pasqualini ha provato a difendersi in tutti i modi dai tre rottweiler che lo hanno sbranato e ucciso. Sul suo corpo c'erano morsi profondi che hanno provocato diverse lesioni e, conseguentemente, una continua perdita di sangue. Il 39enne è morto per uno shock emorragico.

È quanto emerso dall'autopsia svolta questa mattina presso il dipartimento di medicina legale dell'università La Sapienza di Roma come disposto dalla procura di Civitavecchia, in merito al drammatico caso di Manziana. Numerose le ferite mortali riscontrate dai medici legali sul corpo, e in particolare sul collo, sul viso e sugli avambracci nel tentativo del trentanovenne di difendersi dall'aggressione dei tre cani.

Un'ulteriore lacerazione è stata riscontrata su una gamba, poi anche un morso al volto, al collo e alle braccia. Per Pasqualini, dunque, non c'è stato scampo. I rottweiler sono stati catturati poco dopo e portati in canile, dove sono tuttora tenuti sotto osservazione. Nel procedimento, per l'ipotesi di omicidio colposo, sono indagati i due proprietari dei cani.

"Vogliamo giustizia", è il pensiero della mamma e della sorella di Paolo Pasqualini che comunque, precisano, non sono mosse con un sentimento di "animosità" verso i proprietari dei cani.

Stando a quanto emerso dalle parole di Giancarlo Ascanio, legale dei proprietari dei tre rottweiler "i cani in questione non hanno mai dato alcun problema, né manifestato aggressività in alcuna forma, sono sempre stati seguiti da un veterinario di fiducia ed hanno convissuto fin da cuccioli sia con i proprietari che con i loro figli, di 11 e 13 anni". La famiglia Pasqualini potrebbe ottenere un risarcimento di qualche milione di euro per la morte del proprio caro. Al momento non sono state però fatte richieste ufficiali da parte delle mamme e della sorella del 39enne.