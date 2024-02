Paolo Pasqualini, chi era l'uomo sbranato e ucciso da tre rottweiler nel bosco

Paolo Pasqualini, 39 anni, voleva cambiare vita. Lavorava in un supermercato di Roma come caporeparto al supermercato Esselunga a Roma est, un mestiere che gli dava da vivere, mentre risiedeva nel piccolo comune di Manziana, ma aveva un sogno nel cassetto: si era infatti iscritto all'Università dove studiava Scienze Motorie e voleva laurearsi.

Un progetto infranto. Paolo Pasqualini è morto troppo presto, sbranato vivo e ucciso domenica mattina da tre rottweiler proprio nel bosco di Manziana che conosceva bene, dove passeggiava o correva spesso, anche per guarire la sciatalgia che lo stava affliggendo. Sul caso stanno indagano i carabinieri e la procura di Civitavecchia, ma intanto ci cono solo la rabbia e lo choc di amici e parenti quando si è diffusa la notizia.

L'idea di iscriversi all'università

Pasqualini aveva in mente di unire la passione per lo sport in una professione. La laurea in scienze motorie, infatti, avrebbe unito lo studio alla passione per le lunghe passeggiate e fare jogging, anche se il piccolo problema al nervo sciatico lo aveva fermato per un po'. Priscilla, la sorella, aveva parlato l'ultima volta con il fratello la sera prima che venisse ucciso da quei cani: "Non so nemmeno di che razza fossero, né se fossero così aggressivi. So solo che non ho più mio fratello", ha detto ai giornalisti andati a Manziana.

"Amava la musica, gli piaceva cantare, anche se devo dire che era un po' stonato - ricorda in lacrime la ragazza - Mi chiedeva spesso consigli sullo studio in scienze motorie visto che io invece studio medicina. Era un bravissimo ragazzo, gli volevamo tutti molto bene. Siamo distrutti". Paolo Pasqualini aveva vissuto a lungo a Roma, poi due anni fa la decisione di tornare al paese d'origine, proprio per stare di più a contatto con la natura.

E anche per curare la sciatalgia. "Da qualche tempo il medico gli aveva consigliato di fare delle lunghe passeggiate. - dice ancora la sorella - Non potevamo pensare che sarebbe finita in questo modo".