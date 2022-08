Paola Spalvieri, l'infermiera di Acilia morta dopo essere caduta in un dirupo

Acilia in lutto per la morte di Paola Spalvieri, l'infermiera di 56 anni deceduta a seguito di una tragica fatalità mentre era in vacanza ad Alvito (Frosinone), paese di origine. La donna lavorava presso il servizio Immunotrasfusionale dell’ospedale Grassi di Ostia ma da qualche settimana era tornata in Ciociaria. Sarà ora l'autopsia a chiarire le cause della morte della donna.

Nel tardo pomeriggio di lunedì 8 agosto, dopo un violento temporale, Paola Spalvieri è uscita di casa in cerca di una pianta rara, meglio conosciuta come 'la moneta del Papa' la cui fioritura avviene ogni due anni. Cosa sia accaduto nel pieno centro storico dell'antico paese che ha anche dato i natali all'ex governatore della Banca d'Italia, Antonio Fazio, è ora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Sora e della procura di Cassino. Il magistrato Alfredo Mattei, sostituto procuratore, ha infatti disposto lo svolgimento dell'autopsia.

Una prima, sommaria, ricostruzione dei fatti vedrebbe la 56enne vittima di un destino beffardo: sarebbe scivolata nel dirupo mentre era intenta a cogliere i fiori della pianta. Nessuno si è accorto di nulla fino a quando i familiari, preoccupati dal mancato rientro, hanno dato l'allarme. Le ricerche sono state immediatamente avviate anche con personale del cai e dei vigili del fuoco. Il corpo senza via di Paola Spalvieri è stato rinvenuto ad una profondità di 15 metri dal punto in cui sarebbe precipitata.