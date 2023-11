I panetti di hashish con la bandiera della Russia pronti per lo spaccio

Nascondeva in auto panetti di hashish con la bandiera della Russia pronti per lo spaccio. A bloccarlo sono stati i carabinieri di Colleferro e Carpineto Romano, al termine di una indagine. Il pusher, un 20enne di Segni, era a bordo di un'auto in compagnia della ragazza e di due amici.

Fermati, i carabinieri hanno trovato 750 grammi di hashish nascosti nel cofano posteriore del veicolo, suddivisi in 8 panetti contenuti in una scatola nel vano della ruota di scorta. La bandiera della Russia non raffigurava la provenienza della droga, ma un simbolo per darne un nome utile per i clienti. Una mossa di marketing dunque. Il 20enne, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del processo.