Pamela Mastropietro, la Cassazione conferma ergastolo per Oseghale

Innocent Oseghale, già condannato all'ergastolo con l'accusa di aver violentato e ucciso Pamela Mastropietro, fecendo a pezzi il cadavere e lavò i resti della ragazza con la varechina per inquinare "la prova omicidiaria", è stato condannato anche per violenza sessuale sulla quale si è svolto un appello bis a Perugia.

La Cassazione, chiamata a pronunciarsi nel processo bis per la sola aggravante della violenza sessuale, ha respinto il ricorso dell'imputato rendendo definitiva la condanna. Si chiude così la vicenda giudiziaria a quasi sei anni dal brutale massacro e dall'orrore sul corpo della ragazza, che sarà ricordata il 30 gennaio con una fiaccolata e una messa a Roma.

La commozione della mamma

"Da sei anni aspettavo questo momento, è quello che speravo" ha comentato Alessandra Verni, la mamma di Pamela. "Ma la mia battaglia non finisce qui'', continua riferendosi al fatto che la famiglia della ragazza ha sempre pensato ci possano essere altre responsabilità. ''Non mollate mai, abbiate fede e combattete''.

"Lo dico non solo ai familiari di Giulia ma anche alle famiglie delle altre vittime: se volete unitevi a noi - conclude - Le leggi devono cambiare e le istituzioni devono starci a sentire''.

"Non era solo"

"Certamente siamo soddisfatti dell'esito della sentenza, anche se secondo noi non si doveva arrivare a questo punto. - ha detto alla Dire l'avvocato Marco Valerio Verni, legale della famiglia di Pamela Mastropietro - C'erano infatti già tutti gli elementi perché la vicenda si chiudesse la volta scorsa. È stato un periodo, questo, che ha prolungato il dolore, l'ansia, le angosce, la rabbia e l'amarezza. Finalmente arriviamo ad un punto fermo, a questa parte di verità, perché noi continuiamo ad essere convinti che Oseghale non sia stato da solo quel 30 gennaio, se non nell'appartamento quantomeno fuori di esso".

"Ci sono troppi elementi che ci portano a pensare alla presenza di altre persone - prosegue il legale- D'altronde, sebbene gli altri profili di indagine siano poi sfociati in archiviazioni, hanno comunque essi stessi lasciato intendere che non fosse da escludere che ci potesse essere qualcun altro insieme ad Oseghale. Adesso la nostra battaglia si dovrebbe concentrare su un confronto politico, perché la politica in questa vicenda è mancata nel senso costruttivo del termine, ossia la storia di Pamela ha portato alla luce diversi vuoti normativi della legislazione esistente in diversi settori potenzialmente migliorabili".

L'auspicio, dunque, è che la politica "adesso si faccia parte attiva interessandosi a questa vicenda senza le strumentalizzazioni che, purtroppo, hanno caratterizzato la fase iniziale di questa brutta vicenda", ha concluso l'avvocato Verni.

Tutti uniti

Amici e parenti sono stati vicini alla mamma della ragazza, Alessandra Verni. ''Pamela voleva vivere e dei mostri le hanno spezzato tutti i sogni'', si legge su uno striscione in piazza mentre un altro fa riferimento alla patologia della quale Pamela soffriva e per la quale si trovava nella comunità dalla quale si allontanò: ''Il disagio non può essere un alibi per un massacro''.

A sostenere la mamma di Pamela in questa ultima tappa della vicenda giudiziaria anche Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, la cittadina vaticana scomparsa oltre 40 anni fa: "Alessandra non potrà mai trovare la pace, ma mi auguro che un minimo di pace oggi possa trovarla con la certezza della pena".

La ricerca della verità

Quanto alla versione di Oseghale, che negli ultimi anni ha chiesto scusa sostendendo però di non aver ucciso né violentato Pamela, Alessandra Verni rispedisce le sue parole al mittente: "Io spero sempre in un pentimento di Oseghale, che lui faccia i nomi e dica tutta la verità su quello che è successo quel giorno".

Già perché anche se a livello giudiziario non è stato provato, la famiglia di Pamela è convinta che il nigeriano condannato non ha fatto tutto da solo, che ha avuto dei complici e che la verità su quel 30 gennaio 2018 è ancora lontana: "Ci sono due dna che non si sa di chi siano, intercettazioni nelle quali alcuni personaggi dicono che quel giorno erano nella casa, ci sono troppe cose che non tornano, ci sono tanti aspetti che meritano una risposta. E qualcuno queste risposte me le deve dare. Io le pretendo", sottolinea Alessandra Verni. "Per me non finisce tutto oggi. La mia battaglia va avanti fino alla riapertura delle indagini - sottolinea Alessandra Verni - perché ci sono altri mostri fuori che possono fare ciò che hanno fatto a Pamela ad altre ragazze e non solo a donne, ma anche a uomini perché su un cellulare sono state trovate foto di uomini nigeriani torturati".